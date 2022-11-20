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    Министр обороны проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из первых на избирательном участке г. Астаны проголосовал руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр обороны подчеркнул, что участие в важнейшем общественно-политическом событии – в выборах Президента – это гражданский долг всех казахстанцев.

    «В настоящее время идет голосование на 20 избирательных участках на территории воинских частей и учреждений солдат срочной службы и курсантов. А всего от Вооруженных сил в голосовании примут участие около 130 тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала и членов их семей», – пояснил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    Выборы – это важнейший институт современного демократического государства. И в этом процессе важен голос каждого военнослужащего, выполняющего важнейшую задачу по обеспечению военной безопасности и территориальной целостности страны.


    Фото: gov.kz
    Армия Президентские выборы - 2022
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