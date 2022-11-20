Министр обороны проголосовал на выборах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из первых на избирательном участке г. Астаны проголосовал руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр обороны подчеркнул, что участие в важнейшем общественно-политическом событии – в выборах Президента – это гражданский долг всех казахстанцев.

«В настоящее время идет голосование на 20 избирательных участках на территории воинских частей и учреждений солдат срочной службы и курсантов. А всего от Вооруженных сил в голосовании примут участие около 130 тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала и членов их семей», – пояснил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Выборы – это важнейший институт современного демократического государства. И в этом процессе важен голос каждого военнослужащего, выполняющего важнейшую задачу по обеспечению военной безопасности и территориальной целостности страны.





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