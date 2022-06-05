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    Министр обороны проголосовал на референдуме

    5 Июня 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Вооруженных сил активно принимают участие в республиканском референдуме. Свой выбор по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны сделал министр обороны, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Министр обороны отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в здании школы-лицея № 88 столицы.

    «Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана в полной мере осознают ответственность исполнения гражданского долга, своего конституционного выбора и важность каждого голоса. Защитники Отечества стопроцентным составом принимают участие в историческом для нашего государства событии», - отметил министр обороны.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Конституция Минобороны РК Вооруженные силы Референдум
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