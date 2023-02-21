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    Министр обороны посетил Актюбинский гарнизон

    21 Февраля 2023, 20:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр обороны посетил Актюбинский гарнизон. В ходе рабочей поездки в западный регион генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинспектировал объекты военной инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Совместно с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым он побывал в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и посетил ряд других учреждений областного центра.

    Руководитель оборонного ведомства ознакомился с учебно-материальной базой учебного заведения, встретился с профессорско-преподавательским, летно-инструкторским и инженерно-техническим составом военного вуза.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков побывал на полевом аэродроме, где курсанты выполняют практические полеты. При посещении военного госпиталя города Актобе генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с оснащением лечебного учреждения и с системой организации медицинской помощи военнослужащим.

    Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов позитивно оценил сотрудничество Военного института Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанского государственного медицинского университета, где готовят военных врачей общей практики.

    Особое внимание было уделено выполнению мероприятий национального проекта «Безопасная страна», реализации поручения Президента по обеспечению безопасного хранения боеприпасов и связанному с ним строительству складов.

    По итогам рабочей поездки руководитель оборонного ведомства дал ряд поручений, направленных на полное и качественное выполнение поставленных учебно-боевых задач, соблюдение технических регламентов в ходе строительства складов, обеспечение противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Акимат Армия
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