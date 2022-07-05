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    Министр обороны отчитался Президенту РК о развитии Сил специальных операций

    5 Июля 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.

    Министр обороны отчитался об исполнении поручений Главы государства, касающихся развития Сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.

    В завершение встречи Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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