Министр обороны Нурлан Ермекбаев: Наша общая задача – каждый день содействовать сохранению мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев направил военнослужащим и ветеранам видеопоздравление с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ».

В этом году Вооруженным Силам Казахстана исполняется 29 лет. За это время армия стала гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, его надежной опорой.

– Благодаря вашей самоотдаче и преданности воинскому долгу, наша страна находится под постоянной защитой на земле, в небе и на море, – сказал министр обороны, обращаясь к сослуживцам и соратникам.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил преемственность курса Первого Президента, направленного на укрепление обороноспособности страны и боевой мощи армии, который сегодня продолжает Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

«Воины Казахстана с честью продолжают традиции наших отцов и дедов, 76 лет назад отстоявших свободу и независимость в самой кровопролитной войне в истории человечества», – добавил глава оборонного ведомства.

Нурлан Ермекбаев заявил о необходимости сохранения летописи Великой Отечественной войны для потомков и связи времен. Он подчеркнул важность примера героев-казахстанцев для молодежи.

«Наша общая задача – каждый день содействовать сохранению мира для народа, чтобы трагические события тех лет никогда не повторились», – сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев.

В заключение глава оборонного ведомства поздравил всех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, кто посвятил жизнь защите Отечества.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и дальнейших успехов на благо Родины.