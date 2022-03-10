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    Министр обороны Казахстана встретился с послом ОАЭ

    10 Марта 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча руководителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, радиационной, химической и биологической защиты, боевой подготовки, кибербезопасности, а также в военно-технической сфере.

    Напомним, что в феврале в Абу-Даби на заседании Совместной военной комиссии Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов были определены дальнейшие направления по развитию взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран и подписан План военного сотрудничества на 2022 год.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Арабские эмираты
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