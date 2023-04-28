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    Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС в Индии

    28 Апреля 2023, 16:49

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В столице Индии - Нью-Дели - состоялось очередное совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В его работе принял участие руководитель оборонного ведомства страны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате организации с учетом современной геополитической ситуации.

    Участники совещания отметили, что укрепление мер доверия в военной области, координация усилий государств – членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности сохраняет свою актуальность в повестке организации.

    Следующая встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане.

    В рамках заседания глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своими коллегами – министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Армия
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