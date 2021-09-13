Министр обороны Казахстана принял командующего ЦЕНТКОМ США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла протокольная встреча руководителя казахстанского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Мурата Бектанова и главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности.



