Министр нацэкономики высказался о назначении родного брата в Казатомпроме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил, что его родной брат Ермек Куантыров прошел все законные процедуры назначения на пост главного директора по правовому сопровождению и закупкам АО НК «Казатомпром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, это мой родной брат. Непотизма здесь никакого нет. Я никакого отношения к этому не имею. Человек прошел законные процедуры назначения. Он окончил университет Лиги плюща, одну из топовых школ права Колумбийского университета. Он является членом Президентского кадрового резерва, куда непросто пройти, там сложный отбор процедур. Я сам участвовал, я знаю, что это такое. Он имеет опыт в сфере международного права, в органах юстиции, проработал 13 лет в этой сфере. Он будет отвечать за правовые вопросы – подходит по критериям», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, в семье их двое. И он с детства дает брату советы касательно правильного воспитания и поведения.

Ранее сообщалось об изменениях в составе руководства АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Ермек Куантыров назначен на пост главного директора по правовому сопровождению и закупкам с 5 июля 2023 года.