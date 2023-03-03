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    Министр нацэкономики посетил аварийное водохранилище в ВКО

    3 Марта 2023, 23:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в регион министр национальной экономики Алибек Куантыров побывал в Зайсанском районе, где детально ознакомился с ситуацией на водохранилище Уйдене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Гидротехническое сооружение было введено в эксплуатацию в 1966 году и с тех пор использовалось преимущественно для орошения земель. В Уйденинской оросительной системе имеется водохранилище объемом 75 млн кубометров, 4 магистральных канала.

    Директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Нуржан Амиржанов рассказал, что с 2018 года объект находится в аварийном состоянии, так как начатая в 2016 году реконструкция была приостановлена в связи с проектными несоответствиями, выявленными в ходе проверки.

    Заявка на корректировку проектно-сметной документации находится на рассмотрении в Минфине. Итоговая стоимость проекта 2,3 млрд тенге, из республиканского бюджета необходимо 1,9 млрд тенге.

    Глава МНЭ отметил, что объект имеет стратегическое значение для Зайсанского района и данный вопрос будет рассмотрен совместно с Минфином. Также Алибек Куантыров согласился с тем, что Уйденинское водохранилище должно остаться в государственной собственности.

    Кроме того, поднимался вопрос развития приграничных районов. Этому вопросу будет уделяться особое значение, в том числе в рамках разработанной Министерством Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы,-сказал министр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Миннацэкономики Вода
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