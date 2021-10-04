Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Министр культуры Беларуси поблагодарил Правительство и АНК за поддержку белорусского этноса Казахстана

    4 Октября 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча представителей белорусского этноса Казахстана с министром культуры Республики Беларусь Анатолием Маркевичем, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, 1-3 октября 2021 года в столице прошли Дни культуры Республики Беларусь в Казахстане.

    Министр культуры Беларуси высоко оценил развитие белорусских этнокультурных объединений, поблагодарив за поддержку Правительство и Ассамблею народа Казахстана. Кроме того, он высоко отметил большую работу с этническими объединениями, проводимыми акиматами регионов, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и укрепление дальнейших межкультурных коммуникаций в обеих странах.

    По мнению Анатолия Маркевича, Ассамблея народа Казахстана является уникальным институтом в сохранении и развитии единства казахстанцев. Министр культуры Республики Беларусь в своем выступлении остановился на вопросах государственной политики по сохранению культурного наследия, народных традиций, международном сотрудничестве.

    В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, представители белорусских этнокультурных объединений и СМИ, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.

    Еркин Уйсимбаев от Министерства информации и общественного развития РК вручил в дар Министерству культуры Республики Беларусь антологию «Музыкальное наследие этносов Казахстана».

    Автор:

    МИД РК АНК Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков