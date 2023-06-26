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    Министр иностранных и европейских дел Люксембурга посетит Казахстан

    26 Июня 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июня 2023 года министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе визита министр Ж. Ассельборн проведёт встречи с руководством страны, заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, а также с руководством министерств экономического блока», - уточнил Айбек Смадияров.

    По его словам, на встречах стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-люксембургского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Сотрудничество
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