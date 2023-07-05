Министр иностранных дел Швейцарии посетил с официальным визитом Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел переговоры с главой Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия Иньяцио Кассис отметил, что в прошлом году было 30-летие двухсторонних отношений.

«Во время переговоров мы затронули тему влияния ситуации между Украиной и Россией на Центральную Азию. Также обсуждались вопросы о положении в Афганистане, не только в отношении «Талибана», но и по вопросам водного менеджмента, так как мы являемся членами ОБСЕ. Вы, конечно, знаете, что тема воды является основной для многих стран мира, в том числе и Центральной Азии. Швейцария через свои горы поставляет воду во Францию, Германию и в Австрию. То есть мы поставляем воду везде, и мы знаем эту сложную проблему более 100 лет. Несмотря на это, у нас все еще ведутся большие дискуссии касательно водных отношений. И если мы можем вам оказать какую-то поддержку, какой-то вклад в отношении правильного и справедливого распределения воды, то мы готовы это сделать», - сказал Иньяцио Кассис, выступая перед журналистами в Астане.

Глава Федерального министерства иностранных дел Швейцарии отметил, что благодаря визиту в Астану и Алматы более углубленно познакомился с разнообразием местной культуры и ландшафтов.

«Несмотря на географические расстояния и разные размеры наших стран, Казахстан в 66 раз больше Швейцарии и имеет население практически в 2 раза меньше, у нас много общего. В особенности это горы, которые мы увидели при приземлении, а также множество озер и многоязычие населения. Нам это тоже знакомо, хоть и языки другие. Благодарю за гостеприимство, которую вы оказали нам в Казахстане», - поблагодарил И. Кассис