Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Министр иностранных дел РК выступил в СБ ООН

    26 Сентября 2019, 09:26

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Совете Безопасности ООН по инициативе российского председательства прошли дебаты по сотрудничеству Организации Объединенных Наций с региональными организациями - ОДКБ, ШОС и СНГ в области противодействия терроризму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в дебатах и выступил с заявлением. В частности, он отметил, что в период своего членства и председательства в Совбезе ООН наша республика уделяла особое внимание вопросам борьбы с терроризмом. По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева был разработан Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. К данному документу присоединились 84 государства-членов ООН.

    В этот же день министр М.Тлеуберди принял участие и в других мероприятиях на площадке ООН:

    - в ходе выступления на Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) М.Тлеуберди подчеркнул историческую роль решения Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона, что заложило основу для принятия ДВЗЯИ;

    - выступая на 18-й Встрече высокого уровня министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Министр подчеркнул активную роль Казахстана в преодолении стоящих перед такими странами вызовов и препятствий на пути экономического развития. На данной встрече Казахстан был избран следующим глобальным председателем данной Группы стран на 2020-2021 годы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН МИД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз готов облегчить визовый режим для казахстанцев
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров