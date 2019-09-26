Министр иностранных дел РК выступил в СБ ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Совете Безопасности ООН по инициативе российского председательства прошли дебаты по сотрудничеству Организации Объединенных Наций с региональными организациями - ОДКБ, ШОС и СНГ в области противодействия терроризму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в дебатах и выступил с заявлением. В частности, он отметил, что в период своего членства и председательства в Совбезе ООН наша республика уделяла особое внимание вопросам борьбы с терроризмом. По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева был разработан Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. К данному документу присоединились 84 государства-членов ООН.

В этот же день министр М.Тлеуберди принял участие и в других мероприятиях на площадке ООН:

- в ходе выступления на Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) М.Тлеуберди подчеркнул историческую роль решения Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона, что заложило основу для принятия ДВЗЯИ;

- выступая на 18-й Встрече высокого уровня министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Министр подчеркнул активную роль Казахстана в преодолении стоящих перед такими странами вызовов и препятствий на пути экономического развития. На данной встрече Казахстан был избран следующим глобальным председателем данной Группы стран на 2020-2021 годы.