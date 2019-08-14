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    Министр иностранных дел РК посетит ФРГ

    14 Августа 2019, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 19 по 20 августа министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках визита запланированы встречи с министром иностранных дел Хайко Маасом, руководством ведомств федерального президента и федерального канцлера Германии. В ходе встреч планируется обсудить текущие вопросы политического и экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия по линии многосторонней дипломатии. Одним из ключевых мероприятий визита станет «круглый стол» с участием руководителей немецкой компании, где планируется презентация инвестиционного климата Казахстана», – сказал А.Смадияров.

    По его словам, 15-16 августа спецпредставитель Европейского Союза Петер Буриан посетит Казахстан для участия в Азиатской конференции проекта «Гарвард» для азиатских и международных отношений. В рамках визита Петер Буриан проведет встречи с руководством страны. В ходе переговоров планируется обсуждения сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом, в частности взаимодействие в рамках новой стратегии ЕС по Центральной Азии и ее практической реализации. Новая стратегия Евросоюза была принята 17 июня 2019 года и была презентована государствам Центральной Азии во время министерской конференции 7 июля 2019 года в Бишкеке.

    Также А.Смадияров сообщил, что 16 по 20 августа в городе Нур-Султан состоится Азиатская конференция проекта «Гарвард» для азиатских и международных отношений на тему «Стремление к переменам, основанным на цифровой трансформации». За право проведения конференции боролись ведущие вузы Сингапура, Японии, Китая и Индии. В этом году эта возможность предоставлена студентам Назарбаев Университета. На конференции планируется обсудить вопросы социальной политики и инклюзивного развития, мировой экономики, безопасности, дипломатии, бизнеса, экологии, окружающей среды, энергетики, культуры и другие.

    По словам А.Смадиярова, 20-21 августа планируется визит в город Нур-Султан заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла. В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны, Правительства и Министерства иностранных дел. Также 20 августа планируется проведение встречи высокого уровня формата «С5+1», в которой ожидается участие представителей государств Центральной Азии. В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы развития торгово-экономических и инвестиционных связей, новые вызовы и угрозы в сфере безопасности, решение которых требует регионального подхода. Формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между 5 странами Центральной Азии и США в сфере экономики, экологии и безопасности.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Германия
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