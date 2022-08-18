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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Министр иностранных дел РК посетил Вьетнам

    18 Августа 2022 20:37

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Визит министра иностранных дел Казахстана в эту страну состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами. Официальная часть визита в Ханой началась с церемонии возложения венков к Мавзолею Хо Ши Мина.


    Фото: gov.kz
    #Внешняя политика Казахстана #МИД РК
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