Министр иностранных дел Монголии встретился с послом Казахстана

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Монголии Н. Энхтайван встретился с послом Республики Казахстан в Монголии Жалгасом Адылбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Montsame News Agency.

В начале встречи посол Жалгас Адылбаев поздравил Н. Энхтайвана с назначением на должность министра иностранных дел Монголии и пожелал ему успехов в работе.

Со своей стороны, Н. Энхтайван поблагодарил главу МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди за его поздравления в связи с назначением и выразил желание расширять и укреплять дружественные отношения с Казахстаном, обогащать двусторонние отношения торговым и экономическим содержанием. Он также отметил, что монгольская сторона продолжит тесное сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса и эвакуации граждан Монголии, желающих вернуться домой из Казахстана.

Посол Жалгас Адылбаев, со своей стороны, выразил готовность работать над укреплением дружественных отношений между двумя странами, активизацией политического диалога на высоком уровне, содействием обменов гражданами обоих государств и реализацией конкретных проектов в экономической сфере. Он также подтвердил свою заинтересованность в поддержке друг друга не только на двусторонней, но и на международной и региональной площадках.