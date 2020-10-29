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    Министр иностранных дел Кыргызстана находится с рабочим визитом в Казахстане

    29 Октября 2020, 14:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым, прибывшим в город Нур-Султан с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам казахстанско-кыргызского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям на высшем и высоком уровнях.

    Главы внешнеполитических ведомств отметили важность укрепления стратегического партнерства и многопланового сотрудничества двух стран в духе Договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

    В ходе переговоров М. Тлеуберди выразил серьезную озабоченность фактами нападений на казахстанские предприятия в Кыргызстане и призвал кыргызскую сторону предпринять меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан и компаний РК.

    Министры обсудили взаимодействие в рамках международных организаций. Особое внимание уделено сохранению позитивной динамики в развитии региональной кооперации в Центрально-Азиатском регионе.

    Главы МИД договорились продолжить работу по взаимодействию в вопросах совместного противодействия глобальной пандемии COVID-19.

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    МИД РК Кыргызстан
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