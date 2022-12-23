Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Министр иностранных дел Казахстана прибыл с визитом в Японию

    23 Декабря 2022, 16:53

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди находится с визитом в Токио для участия в 9-ом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия – Япония». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В первый день М.Тлеуберди принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии с Премьер-Министром Японии Фумио Кишида. М.Тлеуберди отметил, что за 30 дет дипломатических отношений Казахстан и Япония совместными усилиями смогли достичь уровня расширенного стратегического партнерства, которое проявляет динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Также министры встретились с членами Японской парламентской лиги дружбы со странами Центральной Азии, которая была создана 24 ноября 2022 года в честь 30-летия установления дипотношений Японии с государствами нашего региона. В этой Лиге представлены депутаты обеих палат Парламента Японии, представляющие различные политические партии.

    Министр М.Тлеуберди выразил уверенность, что Лига призвана служить расширению активного межпарламентского и межпартийного диалога для консолидации межрегиональных и глобальных усилий по укреплению мира и стабильности, обеспечению устойчивого развития.


    Фото: gov.kz
    МИД РК Япония Мухтар Тлеуберди
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ведутся переговоры с Apple по открытию официального представительства по торговле в Алматы – МИД РК
    Помощь в строительстве складов и освобождение от налогов на 30 лет потребовала Wildberries от РК
    Мы ограничиваем присутствие попавших под санкции российских компаний в Казахстане – МИД РК
    Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан
    Популярное
    1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
    3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
    4 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям
    5 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Новости партнеров