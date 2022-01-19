Министр иностранных дел Казахстана посетил с рабочим визитом Бельгию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Бельгию заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, главным советником по внешней политике Президента Евросовета Саймоном Мордю, специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором, генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Стефано Санино, а также со специальным представителем Евросоюза по Центральной Азии Терри Хакалой, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Казахстан и Европейский Союз подтвердили намерение развивать взаимовыгодное, многоплановое сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. Таковым был основной лейтмотив переговоров главы МИД Казахстана М. Тлеуберди с руководством ЕС и Бельгии. Подписанное в марте 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом дало старт качественно новому этапу казахстанско-европейских отношений.

Главными темами переговоров с европейскими партнерами стали активизация взаимодействия на казахстанско-европейском треке, текущая ситуация в Казахстане с учетом последних трагических событий, а также обсуждение мер по реализации итогов первого официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель 25-26 ноября 2021 года.

Министр подробно проинформировал европейских партнеров о внутриполитической ситуации в стране и контртеррористической операции, проведенной с участием миротворческих сил ОДКБ и текущем процессе их вывода из РК. Подтвердил приверженность страны к сохранению демократических достижений и преобразований, достигнутых за 30 лет независимости.

Вопросы прав человека и региональной безопасности стали основной темой встречи с И. Гилмором и Т. Хакала. Министр информировал собеседников об основных аспектах проводимых политических реформ в Казахстане.

Собеседники выразили поддержку широкомасштабным реформам в стране, отметив важность конструктивного диалога между РК и ЕС в вопросах верховенства закона и демократизации для укрепления казахстанско-европейского партнерства в целом.

В ходе переговоров министра с главным советником по внешней политике Президента Евросовета С. Мордю, а также бельгийским визави были обсуждены достигнутые договоренности в ходе официального визита Президента РК в Брюссель и его переговоров с Королем Филиппом и Премьер-министром Де Кро.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами.

В рамках визита министр М. Тлеуберди провел пресс-конференцию для европейских СМИ о текущей ситуации в Казахстане, а также о новых реформах Главы государства по дальнейшему развитию нашей страны.

Находясь в Брюсселе, глава МИД Казахстана М. Тлеуберди также провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. С учетом текущего председательства Франции в Совете Европейского Союза, стороны договорились о проведении очередного заседания Совета сотрудничества РК-ЕС в апреле т.г.