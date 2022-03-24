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    Министр иностранных дел Казахстана посетил Кувейт с официальным визитом

    24 Марта 2022, 20:43

    ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил Кувейт с первым официальным визитом. В рамках визита глава внешнеполитического ведомства провел переговоры с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом Насером ас-Сабахом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив позитивную динамику казахстанско-кувейтских отношений. Была подчеркнута важность углубления торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

    Особое внимание было уделено важности активизации работы Казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии, призванной обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства. Начиная с текущего года министры иностранных дел обеих стран будут со-председательствовать в данной комиссии.

    Главы МИД Казахстана и Кувейта выразили удовлетворение уровнем и содержанием взаимодействия в рамках многостороннего сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

    По итогам переговоров принято Совместное заявление министров иностранных дел Казахстана и Кувейта.

    В рамках визита М.Тлеуберди встретился с Премьер-Министром Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом и передал приглашение Президента РК К. Токаева Эмиру Кувейта шейху Науафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху принять участие в VI Саммите СВМДА, который пройдет в октябре текущего года в г.Нур-Султан.

    Также состоялись переговоры с министром финансов, государственным министром по вопросам экономики и инвестиций - председателем Совета директоров Суверенного фонда Kuwait Investment Authority Абдул-Уахабом аль-Рушейдом. М.Тлеуберди ознакомил собеседника с деятельностью Международного финансового центра «Астана» и призвал кувейтскую сторону к сотрудничеству с МФЦА.

    Министр иностранных дел РК провел встречу с главой крупного кувейтского инвестиционного холдинга Alshaya Group Мохаммедом Аль-Шайа. Кувейтский бизнесмен выразил заинтересованность в расширении присутствия своей компании в Казахстане. В настоящее время компания рассматривает планы по расширению в РК сети кофеен Starbucks, магазинов детской одежды Mothercare, а также привлечению новых международных торговых брендов, таких как Victoria’s Secret, American Eagle, Claire’s и другие.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Ближний Восток Мухтар Тлеуберди Международная деятельность РК
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