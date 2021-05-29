Министр иностранных дел Казахстана находится с официальным визитом в Кыргызстане

БИШКЕК.КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Бишкек по приглашению Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

В первый день визита М. Тлеуберди провел переговоры со своим кыргызским коллегой Р. Казакбаевым. Стороны «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повесток дня, а также наметили конкретные меры по скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Министры предметно обсудили пути увеличения двустороннего товарооборота, развития промышленной кооперации и укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено вопросам защите инвестиций и сотрудничества в водно-энергетической сфере.

М.Тлеуберди отметил, что Казахстан высоко ценит сложившиеся за годы суверенного развития добрососедские и союзнические отношения с Кыргызстаном, зафиксированные в ключевых двусторонних документах: в Договоре о вечной дружбе и Договоре о союзнических отношениях.

«Высшее руководство нашей страны всегда придерживается курса на тесное сближение с вашей республикой. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы в братском Кыргызстане всегда был мир и стабильность», - добавил глава МИД Казахстана.

В свою очередь глава МИД Кыргызстана Р.Казакбаев поблагодарил казахстанскую сторону за постоянную поддержку, в частности особо отметил оказываемую Казахстаном гуманитарную помощь в непростых условиях пандемии.

«Казахстан для нас братская республика, вечный друг, надёжный союзник и стратегический партнёр. Хочу отметить неоценимую роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении доверительных и поистине братских отношений взаимовыгодного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает преемственность политического курса, нацеленного на укрепление взаимодействия с нашей страной», - сказал Р.Казакбаев.

Кыргызстан, как и прежде, будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление двусторонних и многосторонних отношений с братским Казахстаном, добавил он.

К настоящему времени для дальнейшего укрепления сотрудничества в стратегической перспективе между Казахстаном и Кыргызстаном созданы и действуют соответствующие механизмы – Высший Межгосударственный Совет, Межправительственный Совет, Совет министров иностранных дел, а также Межпарламентский совет по сотрудничеству.

Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана и накопленный объем прямых инвестиций с 2005 по 2020 годы составил более 1 млрд долларов США. В свою очередь, наша страна занимает 3-е место во внешнеторговом обороте Кыргызстана.

В соответствии с договоренностями на высшем уровне прорабатывается организация перекрестных дней культур, открытие памятников Абаю в Бишкеке и Манасу в Нур-Султане и разработка совместных образовательных программ. Казахстан планирует увеличить ежегодные квоты для обучения кыргызской молодежи в вузах РК. Также изучается возможность открытия филиалов ведущих казахстанских вузов в Бишкеке.

Министр М.Тлеуберди также встретился с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Талантом Мамытовым и обсудил с ним вопросы развития межпарламентского сотрудничества. Стороны выразили общую заинтересованность в наращивании многопланового взаимодействия между двумя странами.

В рамках визита казахстанская делегация приняла участие в церемонии возложения венка к мемориальному комплексу «Ата-Бейит».