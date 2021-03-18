Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Анкару. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе визита М.Тлеуберди был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр передал приглашение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева на неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта этого года в Туркестане. Главе Турции также было передано личное послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита в Анкару под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялось 6-ое заседание Совместной группы стратегического планирования. В ходе мероприятия стороны обсудили приоритетные вопросы повестки дня двусторонних отношений. В частности, стороны рассмотрели пути дальнейшего развития политического, торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

М.Тлеуберди в своем выступлении отметил, что Турция является важным, стратегическим и надежным партнером Казахстана на Евразийском континенте. «С удовлетворением отмечаем стабильно высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Незыблемая дружба между нашими братскими народами и выстроенный политический диалог на высшем уровне дают полную возможность углубить наше взаимовыгодное стратегическое партнерство», - сказал глава МИД Казахстана.

М.Чавошуглу, в свою очередь, подчеркнул, что прочной основой казахстанско-турецкого сотрудничества являются крепкие экономические связи, которые необходимо укреплять и использовать для этого весь имеющийся потенциал. Турецкий министр также добавил, что Казахстан является «исторической родиной всех тюрков» и Турция придает важное значение духовным связям между нашими народами.

Стороны выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Казахстаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах. Была отмечена возросшая роль Нур-Султана и Анкары в региональной и глобальной политике, а также авторитет двух стран в тюркском мире.

В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости, и Турция одной из первых признала нашу независимость на международной арене. В следующем году Казахстан и Турция будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. За эти годы двустороннее сотрудничество между странами достигло уровня стратегического партнерства. Казахстан и Турция тесно взаимодействуют на двусторонних, региональных и международных площадках.

Особо было отмечено успешное взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Несмотря на пандемию коронавируса, двусторонний товарооборот превысил 3 млрд. долларов США и стороны намерены довести этот показатель до 10 млрд. долларов США.

В завершение встречи главы МИД Казахстана и Турции выразили намерение продолжать диалог и последовательно решать все вопросы двусторонних отношений на основе и стратегического партнерства.

В этот день глава МИД РК провел встречу с вице-президентом ТК Фуатом Октаем. Стороны обсудили подготовку к очередному 12 заседанию межправительственной комиссии, сопредседателями которой являются Премьер-Министр РК А. Мамин и сам Ф.Октай.



