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Министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с руководителями частных казахстанских СМИ

29 Мая 2020 18:25
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Министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с руководителями частных казахстанских СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся очередной прием граждан министром информации и общественного развития РК Аидой Балаевой, которая выслушала пожелания и предложения руководителей нескольких частных казахстанских СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram МИОР РК.

К примеру, руководители телеканалов «Домбыра», «Туризм.КЗ» и Turkway рассказали о необходимости поддержки государством тематических частных телеканалов, руководитель одного из частных изданий Мейрамкуль Рахимбаева проинформировала о трудностях развития и распространения печатных изданий на казахском языке.

В свою очередь, министр отметила, что эти вопросы ей знакомы, и министерством проводятся планомерные мероприятия для их решения.

«Особую роль в обществе играют частные, малые средства массовой информации. Поэтому мы готовы оказывать им максимальную поддержку.

Согласно госинформзаказа на изготовление телепродукции можно внести свои предложения на следующий год», - сказала А.Балаева.


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Ключевые слова: СМИ, Другие государственные органы,
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