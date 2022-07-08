Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Министр финансов РК на бизнес-форуме в Лондоне сообщил о концепции «Жаңа Қазақстан»

    8 Июля 2022, 19:21

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК, управляющий от Казахстана в Совете Европейского банка реконструкции и развития Ерулан Жамаубаев принял участие в бизнес-форуме, посвященному 30-летию сотрудничества между ЕБРР и странами Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

    В ходе пленарной сессии форума Е. Жамаубаев сообщил о достижениях государства за годы независимости, проводимых экономических реформах, в том числе концепции «Жаңа Қазақстан», текущей экономической ситуации в стране, и мерах, принимаемых для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

    Также во время мероприятия министр финансов провел ряд двусторонних встреч.

    Во время переговоров с президентом ЕБРР Одилем Рено-Бассо были обсуждены перспективы сотрудничества с ЕБРР и актуальные вопросы развития мировой экономики.

    С первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    Кроме того, Ерулан Жамаубаев встретился с с заместителем Премьер-Министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзодой. Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экономика Минфин РК Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    Странам ЦА удалось достичь значительной активизации регионального сотрудничества - председательница Олий Мажлиса Узбекистана
    Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви