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    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК

    20 Июня 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году после пандемии наблюдалось оживление экономики. Рост ВВП составил 3,3%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя отчет Правительства о республиканском бюджете за 2022 год на совместном заседании Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Положительный результат достигнут в многих основных отраслях. Например, объем обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, строительной отрасли – на 9,4%, транспорта – на 3,9%, сельского хозяйства – на 9,1%, торговли – 5,0%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава минфина также сообщил, что объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,9%.

    «Основные параметры республиканского бюджета были исполнены. Поступления составили 16,1 трлн. тенге с исполнением на 102,1%. Расходы освоены на 98,6% и составили 18,5 трлн. тенге. Дефицит бюджета составил 2,3% к ВВП. В целом государство выполнило свои социальные и другие обязательства в полном объеме», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Сенат Экономика Сенат Парламента
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