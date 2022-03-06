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    Министр финансов проинспектировал таможенные посты на казахстанско-китайской границе

    6 Марта 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр финансов Е. Жамаубаев проинспектировал работу таможенных постов на казахстанско-китайской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    В ходе поездки министр встретился с участниками внешнеэкономической деятельности и провел рабочее совещание с руководителями государственных органов, АО «НК «Казахстан темир жолы», а также представителями правоохранительных органов и бизнеса.

    В своем выступлении министр проинформировал бизнес о кардинальном пересмотре порядка работы на таможенной границе, о чем говорил в недавнем поручении Глава государства.

    Так, для всех будут созданы прозрачные и равные условия ведения внешнеэкономической деятельности. При этом, незаконные действия бизнеса будут жестко пресекаться совместно с правоохранительными органами, в том числе посредством использования системы управления рисками, мониторинга электронных счетов фактур и других фискальных инструментов.

    «Фирмы однодневки, недостоверное декларирование и другие подобные «игры» должны уйти в прошлое. В свою очередь, нами уже приняты соответствующие кадровые решения», - сказал Жамаубаев.

    В целом, он отметил, что государством создается комфортная бизнес-среда для предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Следовательно, сегодня поэтапно совершенствуется таможенная инфраструктура, модернизируются пункты пропуска.

    Уровень расхождения таможенной статистики будет индикатором итогов слаженной работы государства и бизнеса. Деятельность таможни должна стать прозрачной и самое главное обеспечивать полноту поступлений в бюджет, – подытожил министр.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КТЖ Бизнес Экономика Транспорт Минфин РК Китай
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