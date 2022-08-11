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    • Министр энергетики РК посетил месторождение Кашаган

    11 Августа 2022 20:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 11 августа 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область. Сначала министр посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО «НК «КазМунайГаз» и NCOC совершили облет Острова «D» на месторождении Кашаган. С начала 2022 года на Кашагане было добыто 7,2 млн тонн нефти и попутного нефтяного газа 4,4 млрд м3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    В ходе посещения завода «Болашак» участники встречи ознакомились с работой Установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе Болашак и пуско-наладки на двух компрессорах на Острове «D» и сроках завершения всех восстановительных работ.

    Министр энергетики РК поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в Министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.

    03.08.2022 года на заводе «Болашак» сработали датчики утечки газа, в результате чего были остановлены все установки комплексной подготовки нефти и газа. Выполняется инспекция, разрабатывается план по постепенному восстановлению добычи нефти. С 9 на 10 августа на Острове «D» запущен второй компрессор, в настоящее время суточная добыча на Кашагане около 100 тыс. барр. в сутки.

    Ранее сообщалось о том, что подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа.

    А 10 августа месторождение Кашаган возобновило добычу нефти.


    #Атырауская область #Нефть #Минэнерго РК
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