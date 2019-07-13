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    Министр экономики и финансов Франции посетит Казахстан

    13 Июля 2019, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан посетит с рабочим визитом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщил посол Франции в Казахстане Филип Мартинэ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшие недели мы ожидаем визитминистра экономики и финансов Франции в Казахстан. Мы сейчас работаем надвизитом министра экономики и финансов и возможно, он станет первым европейскимминистром, который посетит Казахстан после выборов», - рассказал Филип Мартинэкорреспонденту.

    По словам посла, министр экономики и финансов планирует посетить Казахстанв конце июля.

    Он также напомнил, что в прошлом месяце Казахстан посетил специальныйпредставитель министерства иностранных дел Франции по экономической дипломатии.

    «Мы уже организовали в конце июня визит специального представителя министраиностранных дел по вопросам экономической дипломатии в Центральной Азии ПаскаляЛоро. Мы создали совместную группу с МИДом и другими структурами,министерствами Казахстана. Мы уже работаем в разных областях по новым проектам.Франция также активно работает в рамках Европейского Союза. Первое заседаниеплатформы диалога высокого уровня по вопросам экономики и бизнеса междуЕвросоюзом и Казахстаном с участием Премьер-Министра Аскара Мамина прошло 1июля», - отметил посол Франции.

    По информации Филипа Мартинэ, в стране работают порядка 130 французскихпредприятий и компаний.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Франция
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