Министр экономики и финансов Франции посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан посетит с рабочим визитом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщил посол Франции в Казахстане Филип Мартинэ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие недели мы ожидаем визитминистра экономики и финансов Франции в Казахстан. Мы сейчас работаем надвизитом министра экономики и финансов и возможно, он станет первым европейскимминистром, который посетит Казахстан после выборов», - рассказал Филип Мартинэкорреспонденту.

По словам посла, министр экономики и финансов планирует посетить Казахстанв конце июля.

Он также напомнил, что в прошлом месяце Казахстан посетил специальныйпредставитель министерства иностранных дел Франции по экономической дипломатии.

«Мы уже организовали в конце июня визит специального представителя министраиностранных дел по вопросам экономической дипломатии в Центральной Азии ПаскаляЛоро. Мы создали совместную группу с МИДом и другими структурами,министерствами Казахстана. Мы уже работаем в разных областях по новым проектам.Франция также активно работает в рамках Европейского Союза. Первое заседаниеплатформы диалога высокого уровня по вопросам экономики и бизнеса междуЕвросоюзом и Казахстаном с участием Премьер-Министра Аскара Мамина прошло 1июля», - отметил посол Франции.

По информации Филипа Мартинэ, в стране работают порядка 130 французскихпредприятий и компаний.