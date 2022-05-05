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    Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ

    5 Мая 2022, 10:54

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ, но правительство работает над тем, чтобы этого не произошло. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в среду вечером в эфире телеканала RTL, передает МИА «Казинформ».

    «Нужно, к сожалению, сказать, что этого нельзя исключать, - отметил Роберт Хабек. - Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло».

    Министр отвечал на вопрос о восточной части Германии, которая зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте. Доля акций в этом предприятии принадлежит «Роснефти».


    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Экономика Россия Германия Нефть Мировые новости
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