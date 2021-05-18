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    Министр экологии проверил работу водохозяйственных объектов в ЗКО

    18 Мая 2021, 10:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой Варфоломеевского водохранилища. Аграрии региона доложили главе ведомства о проблеме нехватки воды на полях и о состоянии водоемов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Варфоломеевское водохранилище, расположенное в 440 км от города Уральска и в 70 км от поселка Казталовка, на реке Малый Узень, является гидроузлом межгосударственного значения. Оно предназначено для распределения стока реки Малый Узень между Саратовской областью РФ и ЗКО, а также создания подпора воды для самотечной подачи воды на лиманы двух регионов.

    Кроме того, на реке Большой Узень планируется строительство нового водохранилища. Оно будет расположено у поселка Жалпактал Казталовского района. Также прорабатывается вопрос забора 135 млн кубов воды из реки Едиль, чтобы в южные районы региона стабильно поступала вода. На эти цели из республиканского бюджета необходимы 3,5 млрд тенге. Из Варфоломеевского водохранилища вода подается по реке Малый Узень на территории Жанибекского, Казталовского и Жангалинского районов ЗКО, подвешенные площади: 1637 га регулярного орошения, 44 018 га лиманного орошения, 323 700 га обводняемых пастбищ. Вода подается в озера Айдын, Сарыайдын, Камбакты и в Камыш-Самарские разливы для сохранения нормальной экологической обстановки на территориях южных районов ЗКО. Емкость водохранилища - 23 млн м³.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Экология
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