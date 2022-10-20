Министр экологии ответил на упреки по нарушениям при лесовосстановлении в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О лесовосстановительных работах после пожара в Костанайской области сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК журналисты задали вопрос касательно проведения работ по посадке саженцев с нарушениями в Костанайской области.

«Насчет того, что высадка идет с нарушениями, я с вами в этом плане не соглашусь. Потому что этим вопросом занимаются профессиональные лесники, которые знают свою работу и имеют большой опыт. На сегодняшний день проводятся лесовосстановительные работы», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр отметил, что, в первую очередь, необходимо расчистить участки для дальнейшей высадки саженцев для восстановления прогоревших участков леса.

«Что касается саженцев, то по лесорастительным условиям подходят больше всего саженцы из Акмолинской области. Сейчас есть договоренность о том, что мы будем порядка миллиона саженцев ежегодно передавать Костанайской области для высадки на местах пожара. Кроме этого, запланировано строительство питомника рядом с Семиозерным лесным хозяйством, это на месте, где произошел пожар. Этот питомник рассчитан на производительность до миллиона саженцев. Порядка двух миллионов саженцев мы будем передавать. Кроме этого, акиматом области будут выделяться дополнительные средства на посадку и восстановление этих лесов», - добавил Сериккали Брекешев.