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    Министр цифрового развития РК проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин проголосовал на выборах Президента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Это утро началось с исполнения гражданского долга - с сыном посетили избирательный участок. Отдали свои голоса за будущее Казахстана!», - написал министр на своей странице в сети Instagram.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    Фото: instagram.com/bagdatmussin
    Выборы МЦРИАП Президентские выборы - 2022
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