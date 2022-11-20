Министр цифрового развития РК проголосовал на выборах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин проголосовал на выборах Президента РК, передает МИА «Казинформ».

«Это утро началось с исполнения гражданского долга - с сыном посетили избирательный участок. Отдали свои голоса за будущее Казахстана!», - написал министр на своей странице в сети Instagram.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

Фото: instagram.com/bagdatmussin



