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    Министр Аскар Умаров встретился с молодежью Актобе

    19 Июня 2022, 22:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров посетил молодежный ресурсный центр в городе Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Пообщавшись с представителями молодого поколения, министр рассказал о грантах, выделяемых государством, и реализации молодежных программ.

    Министр также рассказал о гранте «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденном Главой государства, в рамках которого присуждается 30 грантов на сумму 3 млн тенге.

    Аскар Умаров также посетил Алгинский район, где встретился с представителями местной молодежи.

    Кроме того, министр посетил колледж медресе в селе Бестамак, встретился с представителями Гражданского альянса г. Актобе и выслушал вопросы представителей НПО.

    Автор:

    Актюбинская область Регионы Общество Молодежь МИОР Актобе
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