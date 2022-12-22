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    Министр Алибек Куантыров: Приоритеты новой экономической политики – развитие МСБ и села

    22 Декабря 2022, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новая экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса и села. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в программе JJ Talk на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жизнь не стоит на одном месте, постоянно происходят изменения. Поэтому, и мы должны, соответственно, менять экономическую политику. Малый и средний бизнес – важная отрасль. Потому что в развитых странах доля малого и среднего бизнеса превышает 50 %. У нас около 37 %. Теперь наша задача увеличить эту долю. Также нужно повышать благосостояние простого народа, в том числе устранить межрегиональный дисбаланс, развивать село.

    Как вам известно, первым после инаугурации Президент подписал Указ «О Концепции развития сельских территорий». Сейчас, совместно с акиматами, Министерство работает над этой концепцией», – сказал А. Куантыров.

    Министр отметил, что пандемия оказала негативное влияние на экономику страны. За последние 20 лет самый большой отрицательный рост в экономике Казахстана произошел в 2020 году – на 2,5 %.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Бизнес СМИ Экономика Миннацэкономики JIBEK JOLY
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