Министр Алибек Куантыров: Приоритеты новой экономической политики – развитие МСБ и села

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новая экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса и села. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в программе JJ Talk на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жизнь не стоит на одном месте, постоянно происходят изменения. Поэтому, и мы должны, соответственно, менять экономическую политику. Малый и средний бизнес – важная отрасль. Потому что в развитых странах доля малого и среднего бизнеса превышает 50 %. У нас около 37 %. Теперь наша задача увеличить эту долю. Также нужно повышать благосостояние простого народа, в том числе устранить межрегиональный дисбаланс, развивать село.

Как вам известно, первым после инаугурации Президент подписал Указ «О Концепции развития сельских территорий». Сейчас, совместно с акиматами, Министерство работает над этой концепцией», – сказал А. Куантыров.

Министр отметил, что пандемия оказала негативное влияние на экономику страны. За последние 20 лет самый большой отрицательный рост в экономике Казахстана произошел в 2020 году – на 2,5 %.



