Министерством обороны запланировано увеличение призыва – Дарын Туяков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» дал ряд поручений по укреплению обороноспособности страны. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель министра обороны РК Дарын Туяков рассказал о проводимой работе по исполнению поручений Президента.

- Дарын Шылбынович, в своем Послании Глава государства указал на необходимость перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и Военной доктрины, в связи с ситуацией в Афганистане и общим нарастанием глобальной напряженности. Насколько оборонная промышленность обеспечивает потребности Вооруженных сил?

- За годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции. В первую очередь, это патронное производство, кораблестроение, производство и ремонт средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники.

Вместе с тем, потребности Вооруженных сил значительно шире и постоянно расширяются, так как появляются новые виды вооружения. Например, в настоящее время остро назрел вопрос освоения отечественного производства ракетного вооружения, лазерного, электромагнитного и другого оружия на новых физических принципах. Нашим Вооруженным силам нужна широкая номенклатура продукции. Но при небольшой потребности каждого из этих наименований их производство в Казахстане нерентабельно.

Учитывая отсутствие в стране производства отдельных наукоемких и высокотехнологичных видов вооружения, например, самолетов, систем ПВО, высокоточного оружия, их импорт, в ближайшей перспективе, сохранится. Причем, данные виды вооружения вносят наибольший вклад в укрепление обороноспособности государства, и их приобретение является приоритетным.

- В каких направлениях будет развиваться военная промышленность Казахстана?

- Развитие отечественной оборонной промышленности является прерогативой Министерства индустрии и инфраструктурного развития, как уполномоченного государственного органа в данной области. Со своей стороны, Министерство обороны, в целях развития научного потенциала и освоения в Казахстане новых видов производств, разработало и передало в текущем году Министерству индустрии и инфраструктурного развития перечень из 110 наименований военной продукции, в которой армия заинтересована на долгосрочную перспективу.

- Какие изменения могут быть внесены в Военную доктрину?

- В настоящее время в реализацию Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября текущего года по вопросу перезагрузки Военной доктрины формируется межведомственная рабочая группа. В ее состав войдут специалисты заинтересованных государственных органов и научных учреждений для выработки предложений по переработке Военной доктрины.

Сегодня динамика военно-политической ситуации в мире и Центрально-Азиатском регионе показывает актуализацию угроз военной безопасности. В первую очередь это обусловлено «афганским» фактором. Последние события в Арыси и Сарыкемере, на объектах хранения боеприпасов, предъявляют повышенные требования к их безопасности. Дальнейшее обеспечение военной безопасности государства будет построено по принципу «концентрации усилий на критически важных для Вооруженных сил направлениях». При этом, упор будет делаться не на количественные, а на качественные показатели. Уже начато и будет продолжено исключение избыточных звеньев, особенно органов управления и частей обеспечения.

Планируется постепенно перейти от разрозненно дислоцированных воинских частей, доставшихся в наследие от Советского Союза, к крупным военным базам, по опыту развитых в военном отношении стран.

Планируется внедрение службы в резерве. Перспективы строительства и развития ВС охватывают и другие направления.

- Насколько полезно для Казахстана участие в ОДКБ и ШОС, с точки зрения обороноспособности и оперативного реагирования на внешние и внутренние угрозы?

- В современных условиях придается большое значение вопросам обеспечения международной безопасности и стабильности. Это является актуальной задачей не только для Центрально-Азиатского региона, но и для всего мирового сообщества. С точки зрения реагирования на внешние и внутренние угрозы, участие Казахстана в ОДКБ и ШОС гарантирует нашу безопасность, независимость, территориальную целостность и суверенитет на коллективной основе.

В целях совершенствования и развития боевой подготовки, а также отработки механизмов боевой слаженности ежегодно проводятся различные совместные учения – «Взаимодействие» с КСОР ОДКБ, «Рубеж» с подразделениями КСБР ЦАР, «Поиск» с силами и средствами разведки, «Эшелон» с силами и средствами МТО, «Мирная миссия» антитеррористическое командно-штабное учение.

Комплекс проводимых мероприятий и созданных механизмов позволяет вносить значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Казахстана и региона, в целом.

В формате Шанхайской организации сотрудничества внимание уделяется развитию военного сотрудничества на основе общих военно-политических приоритетов и совместной антитеррористической подготовки. Это служит укреплению мер доверия и открытости в регионе военной области.

В целом, Республика Казахстан последовательно выступает за создание условий, позволяющих противодействовать новым вызовам и угрозам на основе международного права, решать задачи раннего предупреждения и предотвращения возникающих угроз, искоренения фундаментальных причин, лежащих в их основе.

- Могут ли, в ближайшее время, быть увеличены призыв на срочную воинскую службу, или срок службы по призыву, или набор военнослужащих по контракту?

- Вопрос увеличения срока срочной воинской службы на повестке в Министерстве обороны не стоит. На сегодняшний день Вооруженные силы пришли к оптимальной пропорции комплектования армии: 70% военнослужащие по контракту и 30% солдаты срочной службы. Изменение срока воинской службы по призыву для офицерского состава, на сегодняшний день не планируется. Поступление гражданина на воинскую службу по контракту носит исключительно добровольный характер, что делает невозможным увеличение набора военнослужащих по контракту директивным путем.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Президента страны, Министерством обороны запланировано увеличение количества призываемых в Вооруженные силы, в сравнении с предыдущими призывами.

Ежегодно на срочную воинскую службу в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формировании призывается более 30 тысяч граждан.

- Планируется ли призыв резервистов, обучавшихся на военных кафедрах, на переподготовку или прохождение действительной воинской службы?

- В соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» и постановлением Правительства РК «О призыве офицеров запаса на воинскую службу» в 2021 году запланирован призыв 150 офицеров запаса. Комплектование воинских частей Вооруженных сил производится из числа офицеров запаса, окончивших военные кафедры, и в строгом соответствии с утвержденным постановлением Правительства и Планом призыва.

- Как оценивается в Министерстве обороны ситуация на границах Афганистана и соседних с нами стран Центральной Азии? Может ли потребоваться, в ближайшее время, помощь со стороны ВС РК, как это было в начале 90-х годов?

- На Саммите ШОС в городе Душанбе 17 сентября текущего года Глава нашего государства отметил, что Казахстан видит будущий Афганистан, как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. Казахстан готов оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан.

Вместе с тем, Казахстан озабочен политической и военной ситуацией в Афганистане, поскольку она угрожает безопасности и стабильности всего региона. Учитывая это, Казахстан расширяет взаимодействие с региональными партнерами для пресечения потока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции. Усиливается взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию возможным угрозам. Проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью, через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: «Поиск-2021», «Эшелон-2021», «Взаимодействие-2021» и «Кобальт-2021», все они пройдут по единому замыслу.

О направлении каких-то подразделений казахстанских Вооруженных сил на афганскую границу речь не идет. Соответствующего обращения от Таджикистана не поступало.

- Насколько соответствует подготовка и вооружение казахстанских военнослужащих современным требованиям?

- Уровень подготовки наших военнослужащих в полной мере соответствует современным требованиям. Основываясь на опыте последних вооруженных конфликтов, в программы подготовки военнослужащих и курс стрельб своевременно вносятся соответствующие изменения.

- Есть ли в командном составе ВС РК военнослужащие с большим опытом боевых действий, в том числе, участники боевых действий в Афганистане?

- В настоящее время в командном составе Вооруженных сил Республики Казахстан военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, не имеется. В то же время, в командном составе Вооруженных сил Республики Казахстан имеются ветераны боевых действий на территории других государств. В том числе: выполнявшие задачи согласно межгосударственным договорам и соглашениям по усилению охраны границы Содружества Независимых Государств на таджикско-афганском участке; принимавшие участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке; принимавшие участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе в 1990-1992 годах.

- Какова ситуация по коронавирусу в Вооруженных силах Республики Казахстан?

- На сегодняшний день в Вооруженных силах первым компонентом вакцины привито 99,83% личного состава, вторым компонентом – 98,07% военнослужащих и представителей гражданского персонала. Не вакцинированы лишь имеющие медицинские противопоказания. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах стабильная. Формирование коллективного иммунитета позволяет снять многие ограничения и проводить запланированные мероприятия боевой подготовки, крупномасштабные учения в полном объеме.

Военнослужащие являются неотъемлемой частью общества, в связи с чем и среди военнослужащих регистрируются случаи коронавирусной инфекции. По состоянию на 5 октября текущего года в Вооруженных силах зарегистрировано 0,52% из числа выявленных по стране случаев КВИ и пневмонии с признаками COVID-19. Заболевшие военнослужащие, в основном, получают амбулаторное лечение.

Спасибо за беседу.