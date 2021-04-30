Министерство юстиции РК и АО «ФНБ» Самрук-Казына» одержали процессуальную победу в судебном разбирательстве в Нидерландах

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В среду 28 апреля 2021 года окружной суд Амстердама вынес промежуточное решение по судебному разбирательству, инициированному Анатолом Стати, Габриэлем Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (далее - Стати) против АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее - Фонд). Об этом передает МИА ««Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

Окружной суд Амстердама решил приостановить разбирательство до вынесения решения Апелляционным судом Гааги.

Напомним, что в рамках другого судебного разбирательства 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года в отношении предварительного ареста акций Фонда в KMG Kashagan B.V. и направил дело на пересмотр в другой суд – Апелляционный суд Гааги.

Окружной суд Амстердама объяснил причину своего решения, тем, что оба разбирательства касаются правового статуса ареста акции Фонда в KMG Kashagan B.V. Также суд указал, что ответ на вопрос о наличии правовых оснований для оставления ареста должен быть дан с учетом аргументов Фонда и Республики, основанных на иммунитете от принудительного исполнения, которые теперь должны быть рассмотрены в свете решения Верховного суда по этому вопросу. Окружной суд Амстердама также отметил, что следует избегать противоречивых решений, поскольку они приведут к процессуальным сложностям для текущего разбирательства.

Решение голландского суда представляет собой еще одно разочарование для Стати, их спонсоров Дэниела Чэпмена и его компаний, поскольку оно еще больше ослабило их текущую кампанию по приведению в исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.