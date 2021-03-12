Министерство юстиции и Национальный банк Казахстана одержали победу в деле Стати в Англии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 марта 2021 года Высокий суд Англии вынес решение об отказе ходатайства Стати об отмене приказа о возмещении судебных расходов, в соответствии с которым они должны были выплатить Республике Казахстан и Национальному банку Казахстана более 3,7 млн долларов США. Ходатайство Стати было рассмотрено судьей по расходам Роули из Управления по расходам старших судебных инстанций Высокого суда Англии и Уэльса на заседании 15 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

Приказ о возмещении судебных расходов завершает разбирательства в Высоком суде Англии, в котором Стати были безуспешны на всех стадиях и которое связано с продолжающимися попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение, принятое против Казахстана.

Как говорится в сегодняшнем решении: «Стати пытались оспорить юрисдикцию Высокого суда, но безуспешно, и это привело к приказу, вынесенному 4 декабря 2018 года. Стати также потерпели неудачу в разбирательстве по существу в Высоком Суде и были обязаны оплатить расходы истцов (Казахстана и Нацбанка)...».

Проиграв английское разбирательство, Стати было приказано оплатить расходы, но они не исполнили этот приказ. Они также не отреагировали, когда их адвокат King & Spalding был уведомлен в декабре 2020 года о том, что после того, как Стати не начали взаимодействовать с Казахстаном и Нацбанком, Республика Казахстан и Нацбанк инициировали процедуру детальной оценки своих расходов, в результате чего 6 января 2021 года, по истечении 21 дня для получения ответа, был вынесен приказ о возмещении расходов. В настоящее время они также проиграли при попытке отменить данный приказ о возмещении расходов.

В своих свидетельских показаниях партнер King & Spalding Эгише Джазоян описывает, что ему потребовалось две недели, чтобы проинструктировать юристов по расходам и еще две недели на передачу всех материалов: «Моей фирме потребовалось около двух недель, чтобы организовать передачу копии всего электронного набора данных/файла в требуемом формате pst (...), который был передан (юристам по расходам) 4 февраля 2021 года. Причина небольшой задержки была связана с необходимостью получения определенных внутренних согласований от директора по управлению записями и информацией относительно сбора и обмена данными такого типа в связи с политикой и процедурами защиты конфиденциальности данных моей фирмы».

В своем решении судья Роули воспроизводит эту часть свидетельских показаний и считает, что «это не выглядит убедительно». Далее он говорит: «Удивительно, что потребовалось (еще) две недели, чтобы создать файл данных в том, что является обычным форматом для электронных писем в Outlook. Описывать это как «небольшую задержку» - эвфемизм, а причина, приведенная в качестве причины задержки, связанной с внутренним управлением, странная и неубедительная. В обстоятельствах, когда может возникнуть некоторая критика в адрес (King & Spalding) – поскольку это всегда возможно в случае вынесения заочного решения, – можно было бы подумать, что приоритет будет отдан получению любых необходимых внутренних согласований». Далее судья говорит: «По моему мнению, Стати не действовали с достаточной оперативностью...». Применение юридического теста приводит к тому, что судья Роули пришел к выводу, что «здесь у меня нет никаких сомнений в том, что несоблюдение срока подачи для рассмотрения вопросов по спору является серьезным нарушением правил...» и что «здесь нет оправдательных объяснений этому нарушению».

Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев приветствует это решение: «Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения судебных решений, вынесенных английским судом, и будем продолжать выступать против действий Стати по исполнению арбитражного решения в других юрисдикциях. Ведущие эксперты проанализировали факты и пришли к выводу, что арбитражное решение было получено мошенническим путем, а действия Стати по исполнению арбитражного решения являются незаконными и неэтичными».

Краткое изложение предшествующих событий

В 2014 году Стати инициировали разбирательство в Англии с целью приведения в исполнение арбитражного решения. 6 июня 2017 года Судья Ноулз в Высоком суде Англии пришел к выводу о том, что «имеются достаточные основания полагать, что арбитражное решение было получено обманным путем». Судья Ноулз распорядился провести полное двухнедельное судебное разбирательство по вопросу мошенничества, которого Стати избежали, прекратив производство в Англии. При этом Стати заявили английскому суду, что у них нет средств для участия в процессе о мошенничестве. Как это ни парадоксально, но сразу же после заключения судьи Ноулза Стати начали многочисленные новые судебные разбирательства в шести других юрисдикциях, для которых они нанимали местных адвокатов и понесли значительные судебные расходы. В итоге в ходе апелляции Стати было разрешено прекратить свои попытки признать арбитражное решение в Англии, но только после того, как они взяли на себя обязательства никогда больше не добиваться исполнения арбитражного решения в Англии и компенсировать судебные издержки Казахстана. Усилия Стати, направленные на то, чтобы избежать английского судебного процесса по делу о мошенничестве в апелляции, были частично профинансированы хедж-фондом, который специализируется на проблемных активах и облигациях, возглавляемом Дэниелом Чапменом. Г-н Чапмен инвестировал миллионы в офшорную компанию Стати «Тристан Ойл Лтд» на Британских Виргинских островах, которая не выполнила свои платежные обязательства из-за серьезных недостатков управления в группе компаний Стати.

Стати обратились в другие юрисдикции, где с координацией компании King & Spalding International LLP («King & Spalding») инициировали процессы по исполнению арбитражного решения и заморозили активы. В Бельгии Стати добились замораживания активов Нацбанка, хранящихся в Bank of New York Mellon («BNYM»), утверждая, что Казахстан, а не Нацбанк, имеет требования к BNYM в отношении этих активов. King & Spalding написал BNYM, что «...имеющаяся у нас информация показывает, что BNYM заключил Глобальное кастодиальное соглашение с Республикой Казахстан...». Данное соглашение представляет собой договор, заключенный между BNYM и Нацбанком в отношении активов, находящихся на хранении лондонского филиала BNYM, регулируемый английским законодательством и предусматривающий разрешение любых споров английскими судами. В связи с этим бельгийский суд передал вопрос о том, кто имеет требования к BNYM в отношении активов, хранящихся в соответствии с соглашением, в английский суд, что, в свою очередь, привело к разбирательству, которое в настоящее время завершается приказом о возмещении расходов. Стати проиграли свой иск о юрисдикции Английского суда в декабре 2018 года. В апреле 2020 года они проиграли по существу дела, когда г-н судья Тир, установил, в том числе, что «обязательства, причитающиеся лондонскому офису BNYM в рамках соглашения, причитаются исключительно Нацбанку (а не Казахстану)».

Наложение ареста на активы Нацбанка в виде наличных денег, находящихся у BNYM на счете в Лондоне, в настоящее время рассматривается в рамках двух бельгийских разбирательств. 17 ноября 2020 года апелляция Казахстана на бельгийское решение по исполнению также была поддержана Апелляционным судом Брюсселя, что фактически означает, что дело о мошенничестве Стати будет рассмотрено в полном объеме.

Как сообщалось ранее, 11 февраля 2021 года Кассационный суд Люксембурга отменил решение Апелляционного суда Люксембурга об утверждении арбитражного решения в отношении Казахстана в полном объеме. Кассационный суд постановил, что решение апелляционного суда нарушило надлежащую правовую процедуру, поскольку оно не позволило принять важнейшие доказательства КПМГ, хотя и опиралось на них в своем решении. Теперь это дело будет вновь рассмотрено другой палатой Апелляционного суда Люксембурга.

Кроме того, другим знаковым решением от 8 января 2021 года Люксембургский окружной суд признал серьезность уголовного иска, поданного Республикой Казахстан против Стати в правоохранительные органы Люксембурга, и приостановил право требования Стати в Люксембурге по арбитражному решению до завершения уголовного процесса. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати и различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, окружной суд пришел к выводу, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданскими исками Стати по арбитражному решению против Казахстана. С учетом вышеуказанного решения Кассационного суда Люксембурга, предполагаемое право требования Стати по арбитражному решению в Люксембурге вообще не имеет под собой никаких оснований.

Также 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама в рамках упрощенного производства по делу о наложении ареста на активы ФНБ «Самрук-Қазына» в Нидерландах. Верховный суд основал свое решение на Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, установив, что суверенный иммунитет активов «Самрук-Қазыны» не был опровергнут.

Ранее, в прошлом году, в Швеции Апелляционный суд Свеа также основал свое решение на Конвенции ООН, установив, что наложение Стати ареста на активы Нацбанка не соответствует обязательствам публичного международного права, связанным с предоставлением иммунитета от исполнения имущества центральных банков.

Кроме того, незаконные действия и мошеннические схемы Стати были подтверждены, в том числе недавно полученными независимыми юридическими заключениями двух ведущих мировых экспертов в области международного арбитража, профессора Джорджа Берманна и профессора Кэтрин Роджерс.

Профессор Джордж Берманн представил независимое заключение, проанализировав все фактические обстоятельства и определив правовые последствия поведения сторон в споре. Профессор Берманн пришел к ряду выводов, среди которых он считает, что Стати совершали мошенничество через «обманчивую корпоративную структуру» и «фиктивные компании», с помощью которых Стати могли «обогащаться за счет других». Он также определил, что «неправомерное поведение Стати, таким образом, полностью поставило под угрозу законность Арбитражного разбирательства и вытекающего из него решения, как в отношении ответственности, так и в отношении ущерба», превращая арбитражное решение «в продукт грубого обмана, (который) не заслуживает признания или приведения в исполнение в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией». По мнению профессора Берманна, «мошенничество Стати не закончилось ни казахстанскими операциями, ни арбитражным разбирательством, ни послесудебным разбирательством. Оно продолжается и сегодня путем постоянных искажений в исках, рассматриваемых в различных судах».

Профессор Кэтрин Роджерс также проанализировала оперативные факты, сосредоточившись главным образом на последствиях того, что КПМГ в августе 2019 года предприняла экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские отчеты по финансовым отчетностям, на которые ссылались Стати. Профессор Роджерс пришла к выводу, что «на принятие арбитражного решения повлияло бы определение собственными независимыми профессиональными аудиторами Стати о том, что их финансовые отчеты были совершенно ненадежными и были получены в результате существенных искажений или упущений». Она также считает, что «эти новые доказательства вызвали бы независимые опасения относительно того, что Стати занимались скрытым мошенничеством и коррупцией, что должно было бы полностью исключить их возможность подачи исков в инвестиционный арбитраж».

Напомним, в апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка РК и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании. Высокий Суд Англии обязал Стати выплатить Казахстану более 3,7 млн долларов судебных издержек.