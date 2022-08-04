Министерство обороны ответило на критику производителя военной техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны РК дало официальный комментарий по поводу критики со стороны отечественного производителя военной техники ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники (ВиВТ). При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных. За годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции – кораблестроения, производства и ремонта средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники», - говорится в официальном ответе.

В ведомстве подчеркивают, что потребности внутреннего рынка – незначительные, а в вооружении и военной технике, тем более. Поэтому производителю такой продукции необходимо диверсифицировать производство и ориентироваться на экспорт. При приобретении военной техники и вооружения Минобороны ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя «цена – качество».

«Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества», - говорится в информации.

В ведомстве поясняют, что один из учредителей «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» – Paramount Group Limited – южноафриканская корпорация, специализирующая на оборонной и аэрокосмической технике. Ее бронетехника стала прототипом казахстанской бронированной колесной машины. Изначально БКМ «Арлан» представлял собой копию южноафриканского бронетранспортера Marauder.

«В 2011 году компания из ЮАР, являющаяся прародителем ТОО «КПИ», заключила сделку с Singapore Technologies Kinetics (STK) по поставке бронированного транспорта на сумму 90 млн евро. Однако, начиная с 2016 года, не осуществила поставки в полном объеме и в феврале 2018 года STK подала заявку на объявление банкротом PCS. В 2018 году компания из ЮАР из-за финансовых трудностей и несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств была объявлена банкротом и прекратила свое существование», - отмечают в Минобороны.

Кроме того, изначально бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой (MRAP) «Марадер» и «Матадор» предназначались для обеспечения общественного порядка и безопасности (полицейские функции), проведения контртеррористических операций, пограничного патрулирования, а также участия в миротворческих миссиях, но не для вооруженных сил.

В ведомстве сообщают, что, несмотря на широкую маркетинговую акцию, данные типы бронеавтомобилей на вооружении армии ЮАР не состоят, а произведенные 25 бронеавтомобилей были переданы подразделениям полиции ЮАР.

«Компанией «Paramount Group» в ЮАР производство бронеавтомобилей «Марадер» и «Матадор» прекращено. Наряду с этим, Министерством оборонной промышленности Азербайджана ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на предприятии «Завод ЭВМ» в Азербайджане. Дальнейшее производство на его территории также прекращено. В 2008 году Paramount Group и компания «KADDB» (Иордания) заключили соглашение о совместном производстве БКМ «Марадер». При этом, серийный выпуск на иорданском предприятии осуществлен не был», - говорится в комментарии.

Согласно информации, в 2011 году оборонное ведомство Грузии отказалось от производства БКМ «Марадер» в пользу БКМ «Дидгори», разработанной на базе Ford Super Duty.

«Таким образом, единственной компанией, производящей невостребованную продукцию остается ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». На реплику «Сегодня юаровцы полностью передали технологии и чертежи» отвечаем: «Модель снята с производства, завод обанкрочен, нигде в армиях мира данная БКМ не используется. Поэтому техническая документация была передана ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Затраты на документацию включены в стоимость продукции данного ТОО», - заключили в Минобороны.

Ранее в СМИ была опубликована информация, где глава Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов пожаловался на нежелание Министерства обороны РК и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК закупать военную технику у отечественного производителя, и предпочтение ведомствами иностранных аналогов. Он заявил, что компетентные органы в первую очередь интересует цена, а не качества техники.



