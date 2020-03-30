Министерство финансов максимально упростило процедуру ввоза продовольствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для импортируемых в страну продуктов питания создан «зеленый коридор», исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 22 марта 2020 года Правительством РК введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных продуктов питания (гречиха, мука, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, масло подсолнечное) и Комитетом госдоходов МФ РК усилен экспортный таможенный контроль, поставлена блокировка их экспорта в системе электронного декларирования ИС «АСТАНА-1». ( Запрет не касается стран ЕАЭС).

Совместным решением Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ РК и Министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою работу в обычном режиме (действие остальных пунктов на время Чрезвычайного положения приостановлено с 16 марта 2020г).

Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска «Нурлы жол» и «Достык» (автомобильный).

На границе с Республикой Узбекистан: пункты «Казыгурт», «Капланбек», «Б.Конысбаева», «Атамекен», «Тажен».

На границе с Туркменией: пункт «Темир баба».

На границе с Российской Федерацией: «Кайрак» «Жана жол», «Каракога», «Шарбакты», «Урлитобе», «Косак», «Ауыл», «Убе», «Жайсан», «Алимбет», «Сырым», «Курмангазы», «Таскала», «Жанибек».

На всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль: прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной госпитализации на случай выявления заболевших.

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