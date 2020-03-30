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    Министерство финансов максимально упростило процедуру ввоза продовольствия

    30 Марта 2020, 20:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для импортируемых в страну продуктов питания создан «зеленый коридор», исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 22 марта 2020 года Правительством РК введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных продуктов питания (гречиха, мука, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, масло подсолнечное) и Комитетом госдоходов МФ РК усилен экспортный таможенный контроль, поставлена блокировка их экспорта в системе электронного декларирования ИС «АСТАНА-1». ( Запрет не касается стран ЕАЭС).

    Совместным решением Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ РК и Министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою работу в обычном режиме (действие остальных пунктов на время Чрезвычайного положения приостановлено с 16 марта 2020г).

    Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска «Нурлы жол» и «Достык» (автомобильный).

    На границе с Республикой Узбекистан: пункты «Казыгурт», «Капланбек», «Б.Конысбаева», «Атамекен», «Тажен».

    На границе с Туркменией: пункт «Темир баба».

    На границе с Российской Федерацией: «Кайрак» «Жана жол», «Каракога», «Шарбакты», «Урлитобе», «Косак», «Ауыл», «Убе», «Жайсан», «Алимбет», «Сырым», «Курмангазы», «Таскала», «Жанибек».

    На всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль: прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной госпитализации на случай выявления заболевших.

    По всем возникающим вопросам рекомендуется воспользоваться следующими ссылками:

    https://www.kgd.gov.kz

    https://www.facebook.com/kgd.gov.kz

    https://www.instagram.com/press_kyzmet_kgd

    https://twitter.com/KGD_MF_RK

    https://t.me/kgdmfrk

    https://dialog.egov.kz/blogs/32783/welcome

    Также можно воспользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке

    «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», либо по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx.

    Кроме того, можно обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:

    WhatsApp: +7 775 848 67 97

    WhatsApp:+7 776 136 41 32

    WhatsApp:+7 705 559 12 33

    WhatsApp:+7 705 559 12 39

    e-mail: Contact-center-kgd@mail.ru

    https://t.me/KGDMFRK1414

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минфин РК
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