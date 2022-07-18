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    Министерство энергетики приглашает принять участие в аукционах по ВИЭ в Казахстане

    18 Июля 2022, 21:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Республики Казахстан приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционах по отбору проектов строительства объектов возобновляемой генерации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В соответствии с Правилами организации и проведения аукционов (утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466), график проведения аукционов на 2022 год опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.

    Общая выставленная на аукцион установленная мощность в 2022 году составляет 690 МВт с разбивкой по типам электростанций:

    - солнечные электростанции (СЭС) – 60 МВт;

    - ветроэнергетические установки (ВЭС) – 400 МВт, из них: 150 МВт с документацией;

    - гидроэлектростанции (ГЭС) – 220 МВт;

    - биогазовые электростанции (БиоЭС) – 10 МВт.

    В целях подготовки к участию в аукционах по отбору проектов возобновляемой энергетики заинтересованные стороны могут запросить разъяснения на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан, сайте «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии» и сайте АО «КОРЭМ» или принять участие в разъяснительных семинарах и вебинарах.

    Тип ВИЭ

    Установленная мощность, МВт

    Зона ЕЭС

    Время аукциона

    Дата аукциона

    Малые

    Крупные

    1

    ГЭС

    20

    Северная и Южная зоны

    с 14:00

    24.10.2022г.

    2

    ГЭС

    200

    Северная и Южная зоны

    с 14:00

    25.10.2022г.

    3

    БиоЭС

    10

    Все зоны

    с 14:00

    07.11.2022г.

    4

    СЭС

    20

    Южная зона

    с 14:00

    08.11.2022г.

    5

    СЭС

    20

    Южная зона

    с 14:00

    09.11.2022г.

    6

    СЭС

    20

    Южная зона

    с 14:00

    10.11.2022г.

    7

    ВЭС

    50

    Северная зона

    с 14:00

    11.11.2022г.

    8

    ВЭС

    50

    Западная зона

    с 14:00

    21.11.2022г.

    9

    ВЭС

    50

    Северная зона

    с 14:00

    22.11.2022г.

    10

    ВЭС

    50

    Северная зона

    с 14:00

    23.11.2022г.

    11

    ВЭС

    50

    Северная зона

    с 14:00

    24.11.2022г.

    12

    ВЭС

    50 (с док)

    Северная зона

    с 14:00

    28.11.2022г.

    13

    ВЭС

    100 (с док)

    Северная зона

    с 14:00

    29.11.2022г.

    Фото: deepknowledge.accenture.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Экология Минэнерго РК
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