Министерство энергетики приглашает принять участие в аукционах по ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Республики Казахстан приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционах по отбору проектов строительства объектов возобновляемой генерации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
В соответствии с Правилами организации и проведения аукционов (утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466), график проведения аукционов на 2022 год опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.
Общая выставленная на аукцион установленная мощность в 2022 году составляет 690 МВт с разбивкой по типам электростанций:
- солнечные электростанции (СЭС) – 60 МВт;
- ветроэнергетические установки (ВЭС) – 400 МВт, из них: 150 МВт с документацией;
- гидроэлектростанции (ГЭС) – 220 МВт;
- биогазовые электростанции (БиоЭС) – 10 МВт.
В целях подготовки к участию в аукционах по отбору проектов возобновляемой энергетики заинтересованные стороны могут запросить разъяснения на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан, сайте «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии» и сайте АО «КОРЭМ» или принять участие в разъяснительных семинарах и вебинарах.
№
Тип ВИЭ
Установленная мощность, МВт
Зона ЕЭС
Время аукциона
Дата аукциона
Малые
Крупные
1
ГЭС
20
Северная и Южная зоны
с 14:00
24.10.2022г.
2
ГЭС
200
Северная и Южная зоны
с 14:00
25.10.2022г.
3
БиоЭС
10
Все зоны
с 14:00
07.11.2022г.
4
СЭС
20
Южная зона
с 14:00
08.11.2022г.
5
СЭС
20
Южная зона
с 14:00
09.11.2022г.
6
СЭС
20
Южная зона
с 14:00
10.11.2022г.
7
ВЭС
50
Северная зона
с 14:00
11.11.2022г.
8
ВЭС
50
Западная зона
с 14:00
21.11.2022г.
9
ВЭС
50
Северная зона
с 14:00
22.11.2022г.
10
ВЭС
50
Северная зона
с 14:00
23.11.2022г.
11
ВЭС
50
Северная зона
с 14:00
24.11.2022г.
12
ВЭС
50 (с док)
Северная зона
с 14:00
28.11.2022г.
13
ВЭС
100 (с док)
Северная зона
с 14:00
29.11.2022г.
Фото: deepknowledge.accenture.com