Министерство энергетики приглашает принять участие в аукционах по ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Республики Казахстан приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционах по отбору проектов строительства объектов возобновляемой генерации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В соответствии с Правилами организации и проведения аукционов (утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466), график проведения аукционов на 2022 год опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.

Общая выставленная на аукцион установленная мощность в 2022 году составляет 690 МВт с разбивкой по типам электростанций:

- солнечные электростанции (СЭС) – 60 МВт;

- ветроэнергетические установки (ВЭС) – 400 МВт, из них: 150 МВт с документацией;

- гидроэлектростанции (ГЭС) – 220 МВт;

- биогазовые электростанции (БиоЭС) – 10 МВт.

В целях подготовки к участию в аукционах по отбору проектов возобновляемой энергетики заинтересованные стороны могут запросить разъяснения на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан, сайте «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии» и сайте АО «КОРЭМ» или принять участие в разъяснительных семинарах и вебинарах.

№

Тип ВИЭ

Установленная мощность, МВт

Зона ЕЭС

Время аукциона

Дата аукциона

Малые

Крупные

1

ГЭС

20

Северная и Южная зоны

с 14:00

24.10.2022г.

2

ГЭС

200

Северная и Южная зоны

с 14:00

25.10.2022г.

3

БиоЭС

10

Все зоны

с 14:00

07.11.2022г.

4

СЭС

20

Южная зона

с 14:00

08.11.2022г.

5

СЭС

20

Южная зона

с 14:00

09.11.2022г.

6

СЭС

20

Южная зона

с 14:00

10.11.2022г.

7

ВЭС

50

Северная зона

с 14:00

11.11.2022г.

8

ВЭС

50

Западная зона

с 14:00

21.11.2022г.

9

ВЭС

50

Северная зона

с 14:00

22.11.2022г.

10

ВЭС

50

Северная зона

с 14:00

23.11.2022г.

11

ВЭС

50

Северная зона

с 14:00

24.11.2022г.

12

ВЭС

50 (с док)

Северная зона

с 14:00

28.11.2022г.

13

ВЭС

100 (с док)

Северная зона

с 14:00

29.11.2022г.

Фото: deepknowledge.accenture.com