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    Министерства с крупным неосвоением бюджета назвали в Минфине

    11 Октября 2022, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что за девять месяцев текущего года по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы государственного бюджета исполнены на 96,2%, республиканского – на 96,3%, местных бюджетов – на 97,9%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге. Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено - 485 млрд тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина сообщил, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в Министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта.

    «Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ, проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг», - пояснил министр.

    Ранее сообщалось, что в бюджет Казахстана поступило за девять месяцев свыше 11 трлн тенге.

    Фото:primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Бюджет
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