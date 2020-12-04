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    Министерскую конференцию ВТО может принять Казахстан в 2021 году

    4 Декабря 2020, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан в 2021 году может принять Министерскую конференцию ВТО. Об этом сообщил посол Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлсон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо чрезвычайной необходимости найти решения для реагирования на чрезвычайную санитарную ситуацию, мы обязаны коллективно предпринять все необходимые шаги для обеспечения полного и устойчивого восстановления экономики. Нам необходимо защитить рабочих и предприятия, особенно в наиболее пострадавших секторах, чтобы это стало реальностью. Участие в международной и внутрирегиональной торговле и продвижение глобального сотрудничества может в значительной степени способствовать поддержанию поставок ключевых товаров и услуг и непрерывности глобальных цепочек поставок», - сказал посол ЕС в Казахстане в ходе онлайн-мероприятия высокого уровня «Ready4Trade Центральная Азия. Поддержка инклюзивного развития через торговлю и цифровизацию».

    По словам Свен-Олова Карлсона, цифровизация становится все более важной для ускорения экономического роста, обеспечения инклюзивной торговли и содействия созданию рабочих мест.

    «Я очень рад объявить, что в рамках нашего проекта мы внесем свой вклад в поддержку Казахстана в разработке всеобъемлющего законодательства об электронной торговле в соответствии с новыми требованиями ВТО. Мы ценим усилия Казахстана по осуществлению ключевой роли в ВТО и с нетерпением ждем проведения Министерской конференции ВТО 12, которую, как мы считаем, Казахстан может принять в 2021 году», - отметил посол ЕС.

    Он также рассказал о проекте Ready4Trade, запущенном Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Центром развития торговой политики QazTrade, Европейским Союзом (ЕС) и Международным торговым центром (ITC).

    «Я считаю очень успешным и своевременным внедрение нашей программы Ready4Trade в Центральной Азии, так как это даст нам возможность проводить прочную торговую политику, способствующую усилению региональной интеграции, устойчивости и процветания. Это ключевые столпы Стратегии ЕС для Центральной Азии, которые становятся еще более актуальными при подготовке к миру после COVID-19.

    В рамках компонента «Содействие торговле» казахстанским политикам будет оказана поддержка в проведении необходимых реформ для повышения прозрачности требований международного регулирования, устранения нормативных и процедурных барьеров в торговле, упрощения существующих процедур трансграничной торговли и укрепления бизнеса» способность соблюдать торговые формальности и стандарты», - добавил посол.

    Как отметил спикер, благодаря компоненту электронной коммерции, проект поможет предприятиям преодолеть препятствия, с которыми сталкиваются МСБ при успешных продажах в Интернете, а также поддерживать предприятия, возглавляемые женщинами, для выхода на новые рынки и возможностей для роста.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Бизнес Астана ВТО Экономика
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