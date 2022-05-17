Мининдустрии РК предлагает снять ограничения по ввозу российского битума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях своевременной поставки битума мы совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции выстроили механизм работы между ресурсодержателями и подрядными организациями по прямой поставке дорожного битума с соответствующей ежемесячной разнарядкой», - сообщил Каирбек Ускенбаев.

Общая потребность битума в текущем году, по словам министра, составляет 1,1 млн тонн (республиканская сеть – 600 тыс. тонн, местная сеть – 500 тыс. тонн). При этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн в год.

«Наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн. Для покрытия имеющегося дефицита битума в стране предлагается снять ограничения по ввозу российского битума», - проинформировал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства, для обеспечения вагонами западные регионы МИИР совместно с АО «НК» КТЖ» утвердили план по своевременной поставке инертных материалов.

Для реализации автодорожных проектов западного региона (ЗКО, Актюбинская и Атырауские области) потребность вагонов в 2022 году составляет около 70 тыс. единиц.