Минимаркет горел вдоль трассы в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В поселке Гульдала Талгарского района вдоль автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» произошло загорание минимаркета «Евразия». Пожар локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в сети. По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о загорании поступило 5 сентября в 7:18. На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова.

«По прибытию на место вызова в 7:44 часов было установлено, что горит одноэтажный продуктовый магазин «Евразия» на общей площади 600 квадратных метров. Пожар локализован в 09:03. Локализация достигнута работой четырех стволов РСК-50 от АЦ и водовоза Шахман. Производится проливка и разбор конструкций», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Жертв и пострадавших нет.

В тушении загорания в общей сложности были задействованы 24 сотрудника и восемь единиц техники.