Минимальные розничные цены на сахар установят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству торговли проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также в ходе заседания Правительства Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли, холдингом «Байтерек» было поручено проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья.

«Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее он заявил, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась.



