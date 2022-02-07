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    Минимальное пороговое значение для постановки на учет по НДС остается высоким в РК

    7 Февраля 2022, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос снижения размера минимального порогового значения для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на снижение указанного порогового значения с 30 тыс. МРП до 20 тыс. МРП, данный показатель остается высоким по сравнению с другими странами, в том числе со странами ЕАЭС», - написал Алибек Куантыров в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также привел справочную информацию, согласно которой в Казахстане порог находится на уровне 61,4 млн тенге (140 тыс. долларов США). В Швеции, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге порог по НДС отсутствует. Все являются плательщиками НДС. В России порог составляет 11,7 млн тенге (27,1 тыс. долл. США), в Беларуси – 17,7 млн тенге (40,8 тыс. долл. США), в Кыргызстане – 24,8 млн тенге (57,1 тыс. долл. США), в Армении – 47,5 млн тенге (109,5 тыс. долл. США).

    «При этом, предпринимателям предоставлена возможность не вставать на учет в качестве плательщика НДС, принимая безналичную оплату до достижения безналичного оборота до 124 184 МРП (381 млн тенге). Данная норма применяется предпринимателями, применяющими режим по упрощенной декларации и при наличии трехкомпонентной интегрированной системы (кассовый аппарат с онлайн передачей данных, терминал для приема оплаты банковскими картами, система учета движения товаров)», - отметил министр.

    «Таким образом, целью снижения минимального порогового значения для постановки на учет по НДС является не получение дополнительных поступлений в бюджет, а обеспечение прозрачности оборотов и стимулирование безналичных платежей», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Экономика Минфин РК Миннацэкономики
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