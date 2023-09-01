Минимальная зарплата вырастет с нового года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях увеличения доходов граждан с 1 января 2024 года повысится размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года. Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент поручил в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы.