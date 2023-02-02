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    Минимальная зарплата работников столичного аэропорта выросла более чем на 90%

    2 Февраля 2023, 20:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые за долгое время заработная плата работников АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» выросла более чем на 90%. При этом, наблюдается прогресс в плане сокращения разрыва между самой низкой и самой высокой оплатой труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

    По словам представителей столичного аэропорта, многие системные вопросы удалось решить благодаря улучшению финансовой ситуации. В частности, минимальная зарплата сотрудников выросла более чем на 90%. В начале прошлого года она составляла 108 тысяч тенге, теперь 200 тысяч тенге. Повышение, в основном, коснулось производственного персонала, в том числе сотрудников авиационной безопасности, водителей, агентов.

    Администрация столичного аэропорта заявила о том, что нацелена на кардинальное решение жилищных проблем сотрудников. Так, на сегодняшний день соглашение с «Отбасы банком» находится на стадии заключения. Согласно данному соглашению предприятие будет выставлять гарантию для сотрудников, чтобы они могли получить льготные займы на улучшение жилищных условий.

    «Прежде всего, мы хотим помочь людям, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетным семьям, родителям-одиночкам. На текущем этапе планируем охватить от 50 до 100 семей», - поделился глава международного аэропорта Даулет Хамзин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Аэропорт
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