Минифин намерен аудиторские проверки по запросам правоохранительных органов передать в аутсорсинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минфин прорабатывает вопрос внедрения оплаты по неподтвержденным жалобам в сфере аудита. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим проблемным вопросом является отвлечение ресурсов на внеплановые проверки по запросам правоохранительных органов и жалобам. КВГА (Комитет внутреннего государственного аудита) – единственный субъект среди органов госаудита, который осуществляет внеплановый аудит по обращениям физических и юридических лиц, писем правоохранительного блока и поручениям вышестоящих органов», - сказал Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития госаудита.

Министр добавил, что работа внепланового характера составляет 89%, что значительно отвлекает ресурсы от основной деятельности.

В динамике, более 40% внеплановых проверок приходится на рассмотрение жалоб и почти 30% по запросам правоохранительных органов.

«При этом, взаимодействие с правоохранительными органами носит односторонний характер. Так, госаудиторы КВГА выявляют нарушения, а информация о дальнейшем ходе расследования, возмещении сумм нарушений и привлечении виновных лиц к разного рода ответственности отсутствует», - пояснил Алихан Смаилов.

Глава минфина также отметил, что на практике правоохранительными органами направляются поручения в виде рапортов или писем, по которым уголовные дела не возбуждены.

«В целях оптимизации некоторых бизнес-процессов предлагается проверки по инициативе правоохранительных органов осуществлять через аутсорсинг аудиторским организациям. Что касается большого количества жалоб, то учитывая, что 44% из них не подтверждается, мы прорабатываем вопрос возможности установления по ним оплаты», - добавил Алихан Смаилов.

К примеру, как отметил министр, при подтверждении жалобы оплаченная сумма будет возвращаться заявителю, в противном случае – оплата будет направлена в бюджет.